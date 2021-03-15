В Оренбурге выбрали два участка для собачьего приюта

В Оренбурге появится муниципальный приют для бездомных животных. Он призван помочь решить проблему, вызванную ростом их численности.

«Главой города принято решение о строительстве муниципального приюта, вместимостью 500 голов. Сейчас мы изыскиваем денежные средства, потому что субвенции из областного бюджета на строительства приюта нам не выделяются. Если не вмешаемся сейчас, эта проблема захлестнет нас и решить ее будет невозможно», - процитировал официальный портал Оренбурга вице-мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Татьяну Малышеву.

По данным городских властей, предварительно для создания приюта выбрано два земельных участка. Один из них находится на ул. Тихой, второй - на ул. Амурской. Строительство приюта оценивается примерно в 30 млн руб. В связи с этим мэрия Оренбурга обратилось за поддержкой в областное министерство сельского хозяйства.

В настоящее время, как сообщила Татьяна Малышева, в Оренбурге насчитывается около 11 тыс. бездомных собак.

В конце минувшей недели первый вице-губернатор – министр сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области Сергей Балыкин провел совещание, посвященное реализации федерального закона «Об ответственном обращении с животными». По его данным, к настоящему времени из 42 муниципалитетов региона только 30 заключили контракты на проведение мероприятий по обращению с бездомными животными.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ