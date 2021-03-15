Сибиряки заедают тортами стресс от пандемии

В 2020 году в городах Сибири заметно вырос спрос на изготовление тортов. Этот рост продолжился и в начале 2021 года.

Тенденцию выявил сервис «Авито Услуги». По его данным, в Новосибирске спрос на изготовление тортов в городе в прошлом году превысил аналогичный показатель 2019 года на 70%. При этом предложение услуг по изготовлению тортов выросло на 45%.

«В период пандемических ограничений торты стали самым простым и доступным способом порадовать близких и создать атмосферу торжества на домашних праздниках», - считают аналитики сервиса.

С возвращением же сотрудников в офисы, торты стали атрибутом уже корпоративных праздников. По данным «Авито Услуг», в среднем стоимость торта в России составляет 900 руб. В Иркутске и Новосибирске – примерно 1 тыс. руб.

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