Для новосибирских парков создали единую дирекцию

В Новосибирске создали единую дирекцию для 11 муниципальных парков. Городские власти предприняли этот шаг для того, чтобы оптимизировать административный штат парков и объединить их материально-техническую базу

«Мы исследовали опыт 35 городов России, в том числе опыт создания дирекций в Москве и Казани. В итоге пришли к выводу, что единая дирекция управления городскими парками – это перспективная структура, которая даст развитие паркам и парковой культуре города Новосибирска в целом», – пояснила вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Как уточнил пресс-центр мэрии, обязанности директора единой дирекции исполняет Евгения Вторушина. Двумя ее заместителями являются Игорь Долозов, ответственный за парки левобережной части Новосибирска, и Дарья Нарыжникова (парки правобережной части).

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в структуре городской администрации было создано управление по благоустройству общественных пространств.