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Для новосибирских парков создали единую дирекцию

Главная Общество
Новосибирск
10:13 12 Марта 2021
парк, директор, создание
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирске создали единую дирекцию для 11 муниципальных парков. Городские власти предприняли этот шаг для того, чтобы оптимизировать административный штат парков и объединить их материально-техническую базу

«Мы исследовали опыт 35 городов России, в том числе опыт создания дирекций в Москве и Казани. В итоге пришли к выводу, что единая дирекция управления городскими парками – это перспективная структура, которая даст развитие паркам и парковой культуре города Новосибирска в целом», – пояснила вице-мэр – начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Анна Терешкова.

Как уточнил пресс-центр мэрии, обязанности директора единой дирекции исполняет Евгения Вторушина. Двумя ее заместителями являются Игорь Долозов, ответственный за парки левобережной части Новосибирска, и Дарья Нарыжникова (парки правобережной части).

Как писали Sibnovosti.ru, ранее в структуре городской администрации было создано управление по благоустройству общественных пространств.

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