В Новосибирской области от COVID-19 скончались более 1,5 тыс. человек

Число жертв коронавирусной инфекции в Новосибирской области превысило 1,5 тыс. человек. Статистические данные сегодня обновил региональный оперативный штаб.

Как говорится в сообщении штаба, за минувшие сутки скончались еще восемь пациентов. Общее же количество случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области по итогам вчерашнего дня достигло 36 703. 8 марта, согласно сообщению штаба, заболело еще 104 новосибирца. Выздоровело же после болезни 37 человек.

«В отделениях реанимации находят 98 человек», - отметили также в оперативном штабе.

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, к 1 марта в регионе было привито от коронавируса 63,5 тыс. человек, в том числе двумя компонентами – 20,7 тыс.

В соседнем Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Алтайском крае – 122.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области