9 марта
Новосибирск
погода -9 °C
74.26
 
€ 88.17
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В Новосибирской области от COVID-19 скончались более 1,5 тыс. человек

Главная Общество
Новосибирск
14:15 9 Марта 2021
вирус, штаб, пациенты
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Число жертв коронавирусной инфекции в Новосибирской области превысило 1,5 тыс. человек. Статистические данные сегодня обновил региональный оперативный штаб.

Как говорится в сообщении штаба, за минувшие сутки скончались еще восемь пациентов. Общее же количество случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области по итогам вчерашнего дня достигло 36 703. 8 марта, согласно сообщению штаба, заболело еще 104 новосибирца. Выздоровело же после болезни 37 человек.

«В отделениях реанимации находят 98 человек», - отметили также в оперативном штабе.  

По данным министерства здравоохранения Новосибирской области, к 1 марта в регионе было привито от коронавируса 63,5 тыс. человек, в том числе двумя компонентами – 20,7 тыс.

В соседнем Кузбассе за прошедшие сутки выявлено 50 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Алтайском крае – 122.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Министр здравоохранения РФ: коллективный иммунитет сформируется летом

Министр здравоохранения РФ: коллективный иммунитет сформируется летом

3 Марта 2021 г.
Михаил Мурашко дал прогноз во время поездки в Новосибирской области
Новости Новосибирска: В Оренбурге выбрали территории для благоустройства в 2022 году

В Оренбурге выбрали территории для благоустройства в 2022 году

2 Марта 2021 г.
Победителем голосования стал сквер у ДК ТРЗ
Новости Новосибирска: В марте возобновятся прямые перелеты из Новосибирска в Стамбул

В марте возобновятся прямые перелеты из Новосибирска в Стамбул

2 Марта 2021 г.
Рейс будет выполнять Azur air
Новости Новосибирска: Первомайскому скверу Новосибирска добавят зелени вместо павильонов

Первомайскому скверу Новосибирска добавят зелени вместо павильонов

2 Марта 2021 г.
Утвержден дизайн-проект зеленой зоны в центре города
Новости Новосибирска: Мастерство ювелиров выставлено на показ

Мастерство ювелиров выставлено на показ

26 Февраля 2021 г.
«Ювелирная Сибирь» открылась в Новосибирске
Новости Новосибирска: В Сибири ожидается сложный паводок

В Сибири ожидается сложный паводок

26 Февраля 2021 г.
Промерзшая земля просто не успеет впитать талую воду
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

Депутата оренбургского горсовета будут судить за уход от уплаты налогов

4 Марта 2021 г.
Уголовное дело направлено в Центральный райсуд
Новости Новосибирска: У новосибирцев сократился реальный денежный доход

У новосибирцев сократился реальный денежный доход

4 Марта 2021 г.
В 2020 году он уменьшился на 2,2%
Новости Новосибирска: Сибиряки нарастили кредитный портфель

Сибиряки нарастили кредитный портфель

9 Марта 2021 г.
В прошлом году они получили в банках 1,8 трлн рублей
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru