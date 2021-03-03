Министр здравоохранения РФ: коллективный иммунитет сформируется летом

Коллективный иммунитет к COVID-19 в России может быть сформирован уже в первом полугодии 2021 года. Такой прогноза дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Сегодня министр совершил рабочую поездку в Новосибирскую область. В частности, он посетил пункт вакцинации против коронавирусной инфекции в Госпитале ветеранов войн №3.

«По планам поставок и по планам вакцинации, мы планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, может быть с захватом июля месяца. В целом планы сформированы и производство на сегодняшний день развивается и увеличивает свои масштабы», - сказал министр (цитата по сайту правительства РФ).

В Новосибирске Михаил Мурашко также призвал граждан соблюдать меры безопасности по коронавирусу до формирования популяционного иммунитета. По его словам, это позволит избежать третьей волны заболевания COVID-19.

По данным областного оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области было зарегистрировано 107 новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии - 36 082. От коронавируса умер 1 461 человек.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области