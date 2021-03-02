В Оренбурге выбрали территории для благоустройства в 2022 году

В Оренбурге подвели итоги голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Оно проходило с 15 января по 15 февраля.

Всего жителям города было предложен 15 территорий. Каждый голосовавший мог выбрать не более трех из них.

По данным официального портала Оренбурга, более 3 тыс. голосов набрал сквер у Центра детского творчества Промышленного района (ДК ТРЗ). На втором месте с результатом в 2 550 голосов оказалась восточная часть набережной реки Урал - от пешеходного моста до ул. Красной площади. Также более 2 тыс. голосов было подано за озеленение территории на ул. Березка.

Благоустройство объектов, набравших наибольшее количество голосов, пройдет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Фото: официальный портал Оренбурга