В марте возобновятся прямые перелеты из Новосибирска в Стамбул

Azur air откроет регулярный авиарейс из Новосибирска в Стамбул. Первый полет состоится 21 марта.

По данным новосибирского аэропорта Толмачёво им. Покрышкина, полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около шести часов.

В октябре прошлого года Azur air уже открывала полеты по этому маршруту. Они продолжались до тех пор, пока турецкая сторона не ужесточила ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

«В связи с планами властей Стамбула поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения в марте 2021 года Azur air приняла решение о восстановлении полетной программы в Стамбул из Новосибирска до 9 мая 2021 года», - говорится в сообщении Толмачёво.

Фото: сайт авиакомпании Azur air