2 марта
Новосибирск
погода -12 °C
74.58
 
€ 89.57
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В марте возобновятся прямые перелеты из Новосибирска в Стамбул

Главная Общество
Новосибирск
09:24 2 Марта 2021
рейсы, авиакомпания, турция
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Azur air откроет регулярный авиарейс из Новосибирска в Стамбул. Первый полет состоится 21 марта.

По данным новосибирского аэропорта Толмачёво им. Покрышкина, полеты будут выполняться дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Время в пути составит около шести часов.

В октябре прошлого года Azur air уже открывала полеты по этому маршруту. Они продолжались до тех пор, пока турецкая сторона не ужесточила ограничения, вызванные пандемией коронавируса.

«В связи с планами властей Стамбула поэтапно ослаблять антикоронавирусные ограничения в марте 2021 года Azur air приняла решение о восстановлении полетной программы в Стамбул из Новосибирска до 9 мая 2021 года», - говорится в сообщении Толмачёво.

Фото: сайт авиакомпании Azur air

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Оренбурге выбрали территории для благоустройства в 2022 году

В Оренбурге выбрали территории для благоустройства в 2022 году

2 Марта 2021 г.
Победителем голосования стал сквер у ДК ТРЗ
Новости Новосибирска: Первомайскому скверу Новосибирска добавят зелени вместо павильонов

Первомайскому скверу Новосибирска добавят зелени вместо павильонов

2 Марта 2021 г.
Утвержден дизайн-проект зеленой зоны в центре города
Новости Новосибирска: Мастерство ювелиров выставлено на показ

Мастерство ювелиров выставлено на показ

26 Февраля 2021 г.
«Ювелирная Сибирь» открылась в Новосибирске
Новости Новосибирска: В Сибири ожидается сложный паводок

В Сибири ожидается сложный паводок

26 Февраля 2021 г.
Промерзшая земля просто не успеет впитать талую воду
Новости Новосибирска: В Новосибирской области появятся лесные парки

В Новосибирской области появятся лесные парки

26 Февраля 2021 г.
В регионе создана возможность формировать новые охраняемые природные территории
Новости Новосибирска: В Западной Сибири начало марта станет началом весны

В Западной Сибири начало марта станет началом весны

26 Февраля 2021 г.
В регионах ожидается резкое потепление
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В завершение новосибирского долгостроя вложились жильцы, мэрия и застройщики

В завершение новосибирского долгостроя вложились жильцы, мэрия и застройщики

26 Февраля 2021 г.
Две секции на ул. Есенина, 65 достроят в 2021 году
Новости Новосибирска: Два новосибирских театра хотят взять 20 «золотых масок»

Два новосибирских театра хотят взять 20 «золотых масок»

2 Марта 2021 г.
На премию номинированы «Идиот» и «Фома»
Новости Новосибирска: Достраивать два дома на улице Вилюйской в Новосибирске будет областной фонд

Достраивать два дома на улице Вилюйской в Новосибирске будет областной фонд

25 Февраля 2021 г.
Ранее в качестве застройщика выступала группа ПТК-30
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru