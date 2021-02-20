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Спорт и театр без ограничений: в Новосибирской области смягчают режим

Главная Общество
Новосибирск
12:26 20 Февраля 2021
вирус, штаб, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Правительство Новосибирской области снимает ограничения в работе спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры. Об этом было объявлено сегодня на заседании регионального правительства.

Кроме того, как отмечается на сайте новосибирского правительства, снимается запрет на оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 8:00. При этом наполняемость залов разрешена из расчета один посетитель на 4 кв. м., столы должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

«При оказании услуг общественного питания не допускается работа танцполов, танцплощадок, дискотек. Сохраняется требование, касающееся исключения проведения массовых мероприятий при оказании услуг общественного питания», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По данным областного оперативного штаба, к утру 19 февраля число случаев заражения COVID-19 в регионе выросло до 34 676. За время эпидемии скончались 1 368 новосибирцев.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

 

 

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