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В Новосибирске нашли участок для приюта для бездомных животных

Главная Общество
Новосибирск
09:44 20 Февраля 2021
животные, район, центр
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ленинском районе Новосибирска может появиться первый муниципальный приют для бездомных животных. Работу по его созданию ведут городские власти и МКУ «Центр по проблемам домашних животных».

«Мы понимаем, что есть та категория животных, которая останется после отлова в Центре на пожизненном содержании. Поэтому потребность у города в создании новых приютов есть. Совместно с управлением ветеринарии мы рассчитали, что городу нужно три приюта вместимостью 250 голов», – процитировал пресс-центр мэрии председателя городского комитета охраны окружающей среды Марию Сидорову.

По ее словам, пока в Новосибирске удалось найти один земельный участок в Ленинском районе, который предполагается зарезервировать под будущий приют.

Как писали Sibnovosti.ru, в декабре прошлого года сгорел приют для собак К-9 в Иркутске. В нем находились около 30 больных животных.

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