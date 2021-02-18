Как реализовать мечту и переехать в другой город в кратчайшие сроки?

Ушедший год внес коррективы во многие сферы нашей жизни: удаленная работа, закрытие организаций или наоборот быстрое развитие и расширение бизнеса – какие бы ни были ваши причины, покупка недвижимости в другом регионе сегодня стала намного понятнее и проще. Если переезд в другой город для вас действительно стал целью на 2021 год - самое время приступить к реализации данной цели.

По статистике компании «Этажи» спрос на межрегиональные сделки по России в 2020 году увеличился на 30-35%. Причинами такого роста аналитики называют желание вкладывать деньги в более ликвидную недвижимость в других регионах, а также развитие онлайн-сервисов недвижимости в период пандемии.

Мы поговорили с руководителем межрегионального направления федеральной компании «Этажи» Екатериной Яриной о том, как же всё-таки безопасно и выгодно приобрести квартиру в другом регионе.

«Сегодня покупка жилья в другом регионе практически ничем не отличается от покупки в одном городе», – рассказывает Екатерина. – При профессиональном подходе к сделке купить квартиру можно, даже не выезжая в другой регион. Мы советуем обращаться к специалистам по недвижимости, чьи офисы есть и в городе клиента, и в городе покупки. Так все организационные вопросы на себя берет специалист, а клиент только выбирает понравившиеся варианты. Бывают такие случаи, когда в процессе поиска клиент начинает рассматривать разные регионы, и благодаря тому, что «Этажи» представлены более чем в 150 городах России и за рубежом, закрепленный изначально за клиентом сотрудник может быстро связаться с коллегами в другом городе и предложить варианты и там». В целом процесс покупки недвижимости в другом городе с «Этажами» будет выглядеть так: • за вами закрепляется специалист из вашего региона; • он связывается с представителем компании в выбранном городе; • вместе они готовят для вас подборку объектов, отвечают на все вопросы. При необходимости специалисты организуют просмотр объектов, и затем обеспечат комфортное оформление сделки – вы сами определяете, какой формат вам будет удобен - дистанционный, не выезжая из собственного города, или личное присутствие. Именно такой формат работы является наиболее надежным и безопасным, потому что сделка проходит внутри одной компании по единым стандартам, при этом комиссия оплачивается только один раз – в городе, где продается недвижимость. Вам не придется искать агентство в незнакомом регионе и платить за «кота в мешке». К тому же у федеральных компаний часто есть скидки и специальные предложения от банков и застройщиков, что позволит сэкономить еще больше. Перед тем как обратиться к специалистам вы можете предварительно изучить рынок на сайте компании, там собрана актуальная и проверенная база объявлений о продаже недвижимости по всей России.

Фото: «Этажи»

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