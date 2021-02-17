Детей-безбилетников нельзя будет высаживать из общественного транспорта

Водителям и кондукторам запретили высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта, передает ОТР. Такой закон в третьем, окончательном чтении приняла Госдума РФ. По новым правилам из автобусов, троллейбусов и трамваев нельзя высаживать детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых, сообщает «Общественное телевидение России».

Правда, контролеры будут вправе требовать от юных «зайцев» паспорт или свидетельство о рождении, чтобы убедиться в их возрасте. В 12 регионах перевозчикам уже запрещают выгонять детей без билета из транспорта, но в целом по стране такие случаи еще бывают.

«В течение двух лет к нам поступали многотысячные жалобы о том, что школьники без сопровождения взрослых высаживаются порой без билетов по каким-то причинам, когда они не купили данный билет. Поэтому вот этим законопроектом запрещается. И мы приняли решение, что это федеральная власть принимает такое решение», - пояснил на заседании российского парламента депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин.

На Камчатке автопарки тоже неоднозначно отреагировали на это нововведение: конечно, они согласны с тем, что детей из транспорта высаживать нельзя. Но этой поправкой в закон смогут воспользоваться неблагополучные семьи и недобросовестные родители. Их будет сложно заставить купить проездной за 580 руб. или оплатить проезд.

«Есть такое выражение: с водой выплеснули ребенка. В данном случае оно, как нельзя, сюда подходит из-за единичных случаев, которые были в стране. Вместо того, чтобы ввести уголовную ответственность за персональный такой случай, когда в плохую погоду высаживают, здесь практически дан старт бесплатному проезду для детей», - сказал ОТР директор автобусного парка Павел Сайдачаков.

Перевозчики уже готовятся подсчитывать убытки, которые им возмещать никто не будет. Но только этой зимой детей из автобусов и маршруток на зимнюю дорогу в незнакомом месте высадили в Пермском крае, Кировской и Вологодской области, Челябинске, Кургане и на Ямале. Поэтому родители новый закон приветствуют.

Однако запрет будет действовать только в том случае, если ребенок едет один. Если же его сопровождает взрослый, при отказе заплатить за проезд им придется выйти вместе на ближайшей остановке.

Фото: «Общественное телевидение России»