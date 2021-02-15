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Стартует второй сезон подросткового реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим»

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Новосибирск
17:24 15 Февраля 2021
проект, фильм, школьники, участие
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Подростки со всех регионов страны смогут попробовать силы в профессиях медиаиндустрии и вступить в состязание за место в команде проекта «Россия глазами детей». Креативный онлайн-марафон «Юнкор России» для ребят от 12 до 17 лет стартует 15 февраля.

Как и в 2020 году, участникам предстоит выполнить пять творческих заданий и показать свои способности в журналистике, блоггинге, самопрезентации и кинопроизводстве. Перед каждым заданием ребятам предстоит пройти обучающие мастер-классы с известными актерами, журналистами и экспертами медиаиндустрии. Первый онлайн-урок состоится уже 20 февраля.

Выполненные задания необходимо разместить у себя на странице в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #ЮнкорРоссии. Лучшие работы будут определены экспертным жюри, в которое вошли будущие наставники финалистов, представители бизнеса, органов власти и общественных структур, а также победительница первого сезона проекта, школьница из Санкт-Петербурга Анна Жлудова. Правила участия в марафоне доступны по ссылке: https://posmotrim.film/yunkor-rossii.html

Напомним, в прошлом году онлайн-марафон – «Военкор Победы» – прошел в мае и был посвящен событиям и героям Великой Отечественной войны. Участники конкурса создавали видеорепортажи о великих битвах, комиксы о героях войны и снимали короткие видео, посвященные одной из военных профессий.

В этот раз ребятам предстоит показать все самое интересное о жизни в своем городе или регионе – история, природа, памятные места, люди и интересные профессии регионов. Участники не ограничены в фантазии, главное – продемонстрировать креатив и уверенность в своем выборе.

Победители станут ведущими, помощниками сценаристов и режиссера – главными участниками второго сезона подросткового реалити-сериала «Россия глазами детей. Посмотрим». Съемки стартуют в мае 2021 года и пройдут в интереснейших местах нашей страны.

Марафон проводится в рамках федерального проекта «Россия глазами детей. Посмотрим». Организаторами выступают проект ГЕРОИ и Группа компаний «Просвещение».

Проект «Россия глазами детей. Посмотрим» является победителем Международной премии в сфере цифровых технологий Digital People, учрежденной Россотрудничеством. Каждую серию ребята путешествуют по регионам страны и открывают для себя истории и места, связанные с важнейшими событиями, культурой городов и регионов, знакомятся с интересными героями и профессионалами своего дела. Премьера первого сезона сериала состоялась в октябре 2020 года. Следить за новостями проекта и посмотреть, как это было в первом сезоне, можно на официальном сайте: https://posmotrim.film/

Возрастная категория 12+

По материалам Группы компаний «Просвещение»
Фото с сайта posmotrim.film

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