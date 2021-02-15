Новосибирский общепит избавят от ограничений по времени работы

В Новосибирской области снимают очередные ограничения, введенные ранее для борьбы с COVID-19. О предстоящем ослаблении режима стало известно сегодня в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона.

«Мы уже предварительно консультировались и с Роспотребнадзором, и с оперативным штабом, решения выверенные, я их могу озвучить – предлагается с 22 февраля снять ограничения по заполняемости залов спортивных сооружений, театров, кинотеатров и других объектов культуры, т. е. разрешить продажу билетов исходя из 100% заполняемости. Второе, снять ограничения по времени работы ресторанов, кафе, баров, всех предприятий общественного питания», - процитировал сайт правительства губернатора Андрея Травникова.

За минувшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области достигло 34 191. 123 случая было зарегистрировано за последние сутки. 31 909 человек выписаны после выздоровления (плюс 41 за сутки).

По данным областного оперативного штаба, за минувшие сутки скончались еще восемь пациентов. Общее число летальных исходов болезни с начала эпидемии достигло 1 338.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области