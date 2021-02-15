15 февраля
Новосибирск
погода -6 °C
73.94
 
€ 89.61
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Новосибирская область снова признана лучшим сибирским регионом по качеству жизни

Главная Общество
Новосибирск
12:55 15 Февраля 2021
жизни, регион, рейтинг
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Новосибирская область осталась лидером среди регионов Сибирского федерального округа по качеству жизни. Это следует из рейтинга, подготовленного «РИА Новости» по итогам 2020 года.

Новосибирская область с 51,8 балла сохранила за собой 22-е место. Вторым вновь оказался Красноярский край. Но по сравнению с рейтингом по итогам 2019 года этот регион опустился на восемь позиций. Теперь он 46-й (45,4 балла).

Наиболее заметный подъем в рейтинге совершила Иркутская область. Она передвинулась с 63-го на 55-е место. Но с 41,8 баллами она не смогли пока догнать Кемеровскую область (41,8 балла), которая поднялась с 56-го места на 54-е, и Томскую, опустившуюся с 45-го на 51-е (43,5 балла).

Омская область потеряла семь позиций и оказалась на 60-й строчке (40,6 балла), вместе с ней опустилась и Республика Хакасия – с 57-го места на 64-е (39,3 балла). Алтайский край поднялся с 72-го на 68-е место (37,8 балла).

Стоит отметить, что Забайкальский край, входящий в Дальневосточный федеральный округ, опустился по итогам года с 82-го на 84-е место (26,9 балла). Теперь хуже него в оценке качества жизни выглядит только Республика Тува – 85-е место и 17,5 балла.

«Исследование подготовлено экспертами агентства «РИА Рейтинг» по данным Росстата, минздрава, минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 70 показателей», - говорится в сообщении о методике расчета.

Лидеры рейтинга не изменились. На его вершине Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Фото: ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»/сайт правительства Новосибирской области

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирске прошел фестиваль иглу

В Новосибирске прошел фестиваль иглу

15 Февраля 2021 г.
Десятки снежных хижин построили на берегу Новосибирского водохранилища
Новости Новосибирска: Названы сроки окончания ремонта подземного перехода в центре Новосибирска

Названы сроки окончания ремонта подземного перехода в центре Новосибирска

13 Февраля 2021 г.
Первые выходы будут открыты к концу марта
Новости Новосибирска: В районах Новосибирска полномочия по уборке улиц передают районным администрациям

В районах Новосибирска полномочия по уборке улиц передают районным администрациям

12 Февраля 2021 г.
Эксперимент проводится в Советском и Дзержинском районах
Новости Новосибирска: «Предприниматели будущего». Российские школьники примут участие в тематической смене «Артека»

«Предприниматели будущего». Российские школьники примут участие в тематической смене «Артека»

11 Февраля 2021 г.
Заявки принимаются до 28 февраля
Новости Новосибирска: Правоохранительные органы пересчитают зарплаты новосибирских генетиков

Правоохранительные органы пересчитают зарплаты новосибирских генетиков

10 Февраля 2021 г.
Проверку ситуации в ИЦиГ проводят СКР и прокуратура
Новости Новосибирска: В Новосибирской области снижается число новых случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области снижается число новых случаев заражения COVID-19

8 Февраля 2021 г.
В регионе работает 65 пунктов вакцинации против коронавируса
Новости компаний
11/02
RUVDS продолжает наращивать свои серверные мощности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Выбраны площадки для жилищного строительства в Новосибирской области

Выбраны площадки для жилищного строительства в Новосибирской области

15 Февраля 2021 г.
В первую очередь вошли Клюквенный, Тулинский и Ложок
Новости Новосибирска: Новосибирская «Лыжня России» перенесена на 14 февраля

Новосибирская «Лыжня России» перенесена на 14 февраля

12 Февраля 2021 г.
Причиной стала морозная погода
Новости Новосибирска: Октябрьский мост в Новосибирске готовят к капремонту

Октябрьский мост в Новосибирске готовят к капремонту

11 Февраля 2021 г.
Он был построен еще в 1955 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru