Новосибирская область снова признана лучшим сибирским регионом по качеству жизни

Новосибирская область осталась лидером среди регионов Сибирского федерального округа по качеству жизни. Это следует из рейтинга, подготовленного «РИА Новости» по итогам 2020 года.

Новосибирская область с 51,8 балла сохранила за собой 22-е место. Вторым вновь оказался Красноярский край. Но по сравнению с рейтингом по итогам 2019 года этот регион опустился на восемь позиций. Теперь он 46-й (45,4 балла).

Наиболее заметный подъем в рейтинге совершила Иркутская область. Она передвинулась с 63-го на 55-е место. Но с 41,8 баллами она не смогли пока догнать Кемеровскую область (41,8 балла), которая поднялась с 56-го места на 54-е, и Томскую, опустившуюся с 45-го на 51-е (43,5 балла).

Омская область потеряла семь позиций и оказалась на 60-й строчке (40,6 балла), вместе с ней опустилась и Республика Хакасия – с 57-го места на 64-е (39,3 балла). Алтайский край поднялся с 72-го на 68-е место (37,8 балла).

Стоит отметить, что Забайкальский край, входящий в Дальневосточный федеральный округ, опустился по итогам года с 82-го на 84-е место (26,9 балла). Теперь хуже него в оценке качества жизни выглядит только Республика Тува – 85-е место и 17,5 балла.

«Исследование подготовлено экспертами агентства «РИА Рейтинг» по данным Росстата, минздрава, минфина, Центробанка и других открытых источников за 2019-2020 гг. Рейтинг построен на основе комплексного учета различных параметров, характеризующих качество жизни в регионах. При расчете проанализированы 70 показателей», - говорится в сообщении о методике расчета.

Лидеры рейтинга не изменились. На его вершине Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

Фото: ФГБУК «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета»/сайт правительства Новосибирской области