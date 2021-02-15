В Новосибирске прошел фестиваль иглу

На берегу Новосибирского водохранилища появились десятки снежных хижин. В строительстве лучшего иглу состязались участники фестиваля «Город эскимосов», передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Начиналось все с небольших соревнований между любителями туристических походов 11 лет назад. Позже к ним присоединились другие любители зимнего строительства. В этом году среди участников более 70 команд.

Лучшее иглу жюри выбирает по нескольким критериям - это правильная форма, минимум щелей между снежными блоками и скорость постройки. Номинаций много, например, самое красивое или самое высокое иглу. Появилась и новая «Иглу онлайн».

«Мы приглашаем всех жителей России поучаствовать и видео нам отправлять, это тоже будет оцениваться в отдельной номинации, уже есть заявки с Якутска и Сочи», - сказал ОТР организатор «Иглу-2021» Дмитрий Пацай.

Поддержать участников пришли жители Новосибирска. Гости праздника не только следили за работой мастеров, но и могли сфотографироваться с северными оленями и прокатиться на собачьей упряжке.

Фото: «Общественное телевидение России»