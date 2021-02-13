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Названы сроки окончания ремонта подземного перехода в центре Новосибирска

Главная Общество
Новосибирск
12:22 13 Февраля 2021
переход, ремонт, срок
Автор: Sibnovosti.ru
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Первые выходы из подземного перехода в самом центре Новосибирска будут открыты в конце марта этого года. Сроки назвал мэр Анатолий Локоть.

Переход расположен на пересечении Красного проспекта и Октябрьской магистрали. Его площадь составляет 2 тыс. кв. м.

«На сегодня в подземном переходе выполнены работы по гидроизоляции, штукатурке, облицованы гранитными плитами входные группы, начата облицовка стен. Укреплен пол и залита стяжка, отремонтированы служебные помещения. Продолжается монтаж систем электроснабжения, водоснабжения, канализации», - сообщили в пресс-центре мэрии.

В конце марта откроется коридор, соединяющий две стороны Красного проспекта с выходами к филармонии и Первомайскому скверу. В мае планируется открыть выход в сторону Октябрьской магистрали. Выход в сторону ул. Горького в привычном качестве функционировать не будет: в июне здесь будет открыт общественный туалет, он заработает.

Как уточнил Анатолий Локоть, число торговых павильонов в отремонтированном переходе составит около 80. Они будут оформлены в едином стиле. Арендаторы начнут занимать места в апреле.

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