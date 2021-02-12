В районах Новосибирска полномочия по уборке улиц передают районным администрациям

В двух районах Новосибирска - Советском и Дзержинском – полномочия по уборке улично-дорожной сети переданы районным администрациям. Если в мэрии признают эксперимент удачным, эта практика будет использована во всем городе.

«Преимущество такой схемы управления в том, что решения принимаются на месте, а не через департамент транспорта. Надеемся, что это положительно отразится на качестве уборки улиц. В таком режиме мы поработаем год, после чего примем решение о распространении опыта на территории всего Новосибирска», - процитировал пресс-центр городской администрации мэра Анатолия Локтя.

По мнению главы Новосибирска, после прошедших недавно снегопадов коммунальные службы в Советском районе справились с их последствиями лучше, чем в других районах. Возможно, в этом году эксперимент будет распространен на Первомайский район.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в бюджете города заложено 150 млн руб. на три года для приобретения новой техники для уборки. По данным мэрии, уже объявлено два конкурса на сумму 100 млн руб.