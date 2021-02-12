12 февраля
Новосибирск
погода -32 °C
73.76
 
€ 89.44
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В районах Новосибирска полномочия по уборке улиц передают районным администрациям

Главная Общество
Новосибирск
09:55 12 Февраля 2021
уборка, дороги, снег
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В двух районах Новосибирска - Советском и Дзержинском – полномочия по уборке улично-дорожной сети переданы районным администрациям. Если в мэрии признают эксперимент удачным, эта практика будет использована во всем городе.

«Преимущество такой схемы управления в том, что решения принимаются на месте, а не через департамент транспорта. Надеемся, что это положительно отразится на качестве уборки улиц. В таком режиме мы поработаем год, после чего примем решение о распространении опыта на территории всего Новосибирска», - процитировал пресс-центр городской администрации мэра Анатолия Локтя.

По мнению главы Новосибирска, после прошедших недавно снегопадов коммунальные службы в Советском районе справились с их последствиями лучше, чем в других районах. Возможно, в этом году эксперимент будет распространен на Первомайский район.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в бюджете города заложено 150 млн руб. на три года для приобретения новой техники для уборки. По данным мэрии, уже объявлено два конкурса на сумму 100 млн руб.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: «Предприниматели будущего». Российские школьники примут участие в тематической смене «Артека»

«Предприниматели будущего». Российские школьники примут участие в тематической смене «Артека»

11 Февраля 2021 г.
Заявки принимаются до 28 февраля
Новости Новосибирска: Правоохранительные органы пересчитают зарплаты новосибирских генетиков

Правоохранительные органы пересчитают зарплаты новосибирских генетиков

10 Февраля 2021 г.
Проверку ситуации в ИЦиГ проводят СКР и прокуратура
Новости Новосибирска: В Новосибирской области снижается число новых случаев заражения COVID-19

В Новосибирской области снижается число новых случаев заражения COVID-19

8 Февраля 2021 г.
В регионе работает 65 пунктов вакцинации против коронавируса
Новости Новосибирска: Столицей «Тотального диктанта» 2021 года выбран Якутск

Столицей «Тотального диктанта» 2021 года выбран Якутск

8 Февраля 2021 г.
Акция состоится 10 апреля
Новости Новосибирска: Эксперты назвали условия, которые влияют на выбор будущей профессии

Эксперты назвали условия, которые влияют на выбор будущей профессии

8 Февраля 2021 г.
Сегодня происходит стремительная трансформация на рынке труда
Новости Новосибирска: В регионы Западной Сибири идет похолодание

В регионы Западной Сибири идет похолодание

7 Февраля 2021 г.
Об этом сообщили в МЧС
Новости компаний
11/02
RUVDS продолжает наращивать свои серверные мощности
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Оренбургский тепличный комплекс «СДО-Логистик» начнет с земляники

Оренбургский тепличный комплекс «СДО-Логистик» начнет с земляники

11 Февраля 2021 г.
Высадить рассаду решили до завершения строительства
Новости Новосибирска: Следователи проверят задолженность новосибирского «Сибмоста» по зарплате

Следователи проверят задолженность новосибирского «Сибмоста» по зарплате

12 Февраля 2021 г.
Уволенные сотрудники сообщили о задолженности в 90 млн рублей
Новости Новосибирска: Октябрьский мост в Новосибирске готовят к капремонту

Октябрьский мост в Новосибирске готовят к капремонту

11 Февраля 2021 г.
Он был построен еще в 1955 году
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru