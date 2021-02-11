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RUVDS продолжает наращивать свои серверные мощности

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Новосибирск
17:36 11 Февраля 2021
интернет, сеть, технологии, оператор
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В конце прошлого года международный хостинг-провайдер RUVDS зашел на новую площадку. Компания установила профессиональное серверное оборудование Huawei в московском дата-центре ТТЦ Останкино. Этот и другие дата-центры, с которыми сотрудничает RUVDS, имеют сертификаты уровня TIER III, либо соответствуют ему, что означает эффективную защиту от пожара, охрану и надежные системы мониторинга, а также резервирование оборудования и систем снабжения по принципу N+1.

В 2019 году компания RUVDS ввела в эксплуатацию собственные гермозоны в дата-центрах Санкт-Петербурга и Казани, Екатеринбурге и Франкфурте. На начало текущего года оборудование хостинг-провайдера работает в 11 дата-центрах, в том числе в Лондоне, Франкфурте и Амстердаме. В компании отмечают, что распределённая сеть снижает риски клиентов и позволяет им арендовать мощности, которые минимально удалены от места работы, получая максимально высокую скорость. Для размещения VPS/VDS компания использует серверы компании Huawei.

В этом году компания продолжит развитие при сохранении доступных цен на аренду вириальных серверов. Цены у RUVDS на VPS стартуют от 30 рублей в месяц, что сравнимо по стоимости с обычным хостингом. При этом переход на виртуальный сервер дает больше свободы: клиент становится администратором арендованного сервера, получает доступ к его настройкам, может создавать неограниченное количестве сайтов, доменных зон, почтовых ящиков, устанавливать необходимые программы, скрипты, модули. Также на виртуальный сервер можно установить дополнительно DDoS защиту от сетевых атак, антивирусную программу, видеокарту. Для комфортной работы с сервером подойдет панель управления Plesk, ISPmanager или cPanel.

Клиенты RUVDS могут воспользоваться конфигуратором VPS, выбрать один из готовых тарифов или адаптированное решение в маркетплейсе RUVDS. На данный момент в маркетплейсе 18 готовых сборок, включая «MetaTrader 5 + Server Core», «Minecraft + Server Core», «WordPress + Ubuntu 18.04 LTS» и др. Выбор в пользу одного из продуктов позволит быстрее начать работу с необходимыми программами на виртуальных серверах.

RUVDS зарекомендовал себя как надежный хостинг-провайдер виртуальных серверов. Решения RUVDS выбрали Delivery Club Daily, БКС, «Финам», «Ланит» и другие крупные компании. Независимые тесты подтверждают качество сервиса RUVDS. В рейтинге крупнейших поставщиков IaaS от CNews Analytics хостинг-провайдер занимает 15 место.

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