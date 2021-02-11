«Предприниматели будущего». Российские школьники примут участие в тематической смене «Артека»

Стартовал всероссийский конкурс для школьников «Предприниматели будущего», победители которого будут участвовать в тематической смене МДЦ «Артек». Ребятам предстоит проявить свои творческие способности и проектные умения – от создания идеи до ее реализации. К отборочному этапу присоединились школьники Новосибирской области.

В отборочном этапе также участвуют школьники Башкортостана, республики Марий Эл, Воронежской, Саратовской, Псковской и Ростовской областей, Пермского края, Калмыкии, Приморского края, Ленинградской области и Москвы.

Конкурс организован Академией «Просвещение» совместно с МДЦ «Артек». Ребята, которые успешно справятся с заданиями и наберут наивысший балл, примут участие в тематической смене «Предприниматели будущего» в МДЦ «Артек» в июле 2021 года.

Программа смены познакомит подростков с основами социально-ответственного предпринимательства. Участники научатся создавать проекты, продумывать стратегии их развития и продвижения, собирать команду и управлять ею, применять на практике методики и технологии визуальных и вербальных коммуникаций.

К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 13 до 17 лет. Заявки принимаются до 28 февраля включительно на сайте: https://academy.prosv.ru/artek8smena

«Задача родителей и детей при выборе профессии – осознать, что будущее слишком переменчиво для точных предсказаний. Важно быть готовыми к постоянным изменениям. Для этого нужны не только знания и навыки, но и креативное мышление, устойчивость к стрессу, умение работать в команде, а также способность рефлексировать и оценивать риски. По сути, нам предстоит вырастить «внутреннего предпринимателя» в рамках любой профессии», – рассказала управляющий директор Академии «Просвещение» (входит в одноименную группу компаний), канд.пед.наук Татьяна Суханова.

«Наша смена «Предприниматели будущего» – это лагерь, в котором предпринимательство преподается на практике: участники проходят диагностику, разрабатывают свой стартап, закрывая пробелы в знаниях и навыках благодаря команде экспертов, тренеров, психологов. И самое важное: ребята узнают про существующие программы и структуры, в которых можно развивать получившийся проект», – сообщил член жюри конкурса, со-основатель Center-game, общественный представитель АСИ по направлению «Молодежное предпринимательство» Павел Аванян.

Узнать больше об этапах и условиях конкурса можно по ссылке: https://academy.prosv.ru/artek8smena

По материалам Академии «Просвещение»

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