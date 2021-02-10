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Правоохранительные органы пересчитают зарплаты новосибирских генетиков

Главная Общество
Новосибирск
08:34 10 Февраля 2021
зарплата, институт, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
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Ситуация зарплатами в новосибирском Институте цитологии и генетики Сибирского отделения РАН (ИЦиГ) вызвала интерес правоохранительных органов. Это произошло после заседания Совета по науке и образованию, в ходе которого президенту РФ Владимиру Путину сообщили о низкой оплате труда сотрудников федерального исследовательского центра.

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев поручил прокуратуре Советского района Новосибирска проверить сведения СМИ о нарушении трудовых прав научных работников учреждений СО РАН.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению трудового законодательства (об оплате труда), достаточности финансирования научных учреждений при формировании фонда оплаты труда», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Следственное управление СКР по Новосибирской области, в свою очередь, проводит проверку, устанавливая «круг научных сотрудников, чьи права на оплату труда были нарушены». Ход и результаты доследственной проверки поставил на контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Как писали Sibnovosti.ru, на заседании Совета старший научный сотрудник ИЦиГ Анастасия Проскурина сообщила, что за работу на полную ставку она получает всего 25 тыс. руб. Тогда как, согласно майским указам президента, зарплата ученого должна составлять 200% от средней по региону, то есть в районе 80 тыс. руб.

Вчера ТАСС со ссылкой на директора ИЦиГ Алексея Кочетова сообщил о том, что руководство института надеется в течение двух дней решить вопрос с низкими зарплатами ученых. По его словам, у всех научных сотрудников института разная зарплата, которая высчитывается исходя из оклада и показателей эффективности научного труда, которые, в свою очередь, рассчитываются исходя из множества показателей.

Фото: сайт следственного управления СКР по Новосибирской области

 

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