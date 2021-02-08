В Новосибирской области снижается число новых случаев заражения COVID-19

По итогам прошедшей недели число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области достигло 33 297. В том числе, 128 человек заболело за последние сутки.

По данным областного оперативного штаба, менее 130 новых случаев регистрируется третий день подряд. В прошлый понедельник, 1 февраля, областной штаб сообщал о 32 385 случаях коронавирусной инфекции в Новосибирской области.

За последний день выздоровело после болезни 94 новосибирских пациента. Всего с начала эпидемии - 30 979.

«Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 70 лет, 81 год, 82 года, женщины в возрасте 65 лет, 70 лет ,73 года, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 288 человек», - отметили также в региональном штабе.

В настоящее время в Новосибирской области работает 65 пунктов вакцинации против коронавируса. В том числе 29 в Новосибирске. К утру 5 февраля было привито 16 781 человек, в том числе 3 416 человек – двумя компонентами.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области