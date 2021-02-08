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Столицей «Тотального диктанта» 2021 года выбран Якутск

Главная Общество
Новосибирск
11:41 8 Февраля 2021
акция, диктант, столица
Автор: Sibnovosti.ru
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Республика Саха (Якутия) готова провести в апреле «Тотальный диктант», сообщает «Общественное телевидение России». Об этом написал глава региона Айсен Николаев в социальной сети.

В субботу стало известно, что Якутск выиграл право стать столицей просветительской акции и ее главной площадкой. В город обещает приехать автор текста «Тотального диктанта» - писатель Дмитрий Глуховский.

В финал для определения места главной площадки «Тотального диктанта» вышли шесть городов. В их числе были также Томск и Салехард. Якутск на конкурсе был представлен филологическим факультетом Северо-Восточного федерального университета.

Акция по проверке грамотности и знания русского языка пройдет 10 апреля почти в ста странах мира.

Фото: официальный информационный портал Республики Саха (Якутия)

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