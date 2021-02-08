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Эксперты назвали условия, которые влияют на выбор будущей профессии

Главная Общество
Новосибирск
08:48 8 Февраля 2021
проекты, профессия, эксперты, обсуждение
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В рамках выставки инноваций EdTech & Entertainment ведущие эксперты, педагоги и представители крупнейших образовательных проектов рассказали, какие условия влияют на выбор профессии у школьников и что важно знать родителям, чтобы помочь ребенку выбрать будущую профессию.

Сегодня происходит стремительная трансформация на рынке труда: меняется структура спроса, ряд профессий перестают быть востребованными, другие трансформируются под давлением технологий. Об этом рассказал Дмитрий Судаков, руководитель проекта «Атлас новых профессий».

Эксперты назвали условия, которые влияют на выбор будущей профессии

По словам руководителя направления цифровых коммуникаций ГК «Просвещение» Ольги Давыдовой, параллельно с профориентацией необходимо запускать процесс самоопределения – понимания, в каких условиях и как дети хотели бы работать (один или в команде, в творческой сфере, аналитике и др).

«Без помощи родителей подобная задача не решается. Здесь их жизненный опыт важнее сугубо профессионального. Но прежде чем надевать маску на ребенка, нужно надеть ее на себя. Для эффективности нужны все участники образовательного и воспитательного процессов. Проект «Родительский университет: PRO-Родители» ГК «Просвещение» создан с пониманием этой долгосрочной перспективы: важно дать родителям нужные им для выполнения разных ролей навыки: от родительских компетенций до профессиональных».

Эксперты назвали условия, которые влияют на выбор будущей профессии

При этом отношение ребенка к условиям труда и профессиям может формироваться с детства, не в самых очевидных ситуациях, добавила спикер:

«По данным Роструда, 67% людей принимают решение о выборе работы самостоятельно. Но можем ли мы быть уверены в том, что это решение совершенно независимо? Родителям не обязательно навязывать собственный взгляд на профессию, ребенку достаточно наблюдать за отношением мамы и папы к работе как таковой. Например, когда мама часто приходит с работы уставшая, у нее эмоциональное выгорание, все задачи она характеризует как бесполезные, кем бы она ни была – журналистом или бухгалтером. Ребенок это видит и запоминает».

Компетентность будущего специалиста, по мнению сооснователя проекта ГЕРОИ Елены Журавлевой, предполагает, «помимо профессиональной подготовки, компоненты, имеющие в основном внепрофессиональный характер: эмоциональный интеллект, креативность, критическое мышление, принятие решений в условиях неопределенности, кооперация, цифровые компетенции».

Эксперты назвали условия, которые влияют на выбор будущей профессии

Чтобы помочь школьникам не только разобраться в мире профессий, но и определить собственные предпочтения, а также поддержать родителей в обучении детей, создана онлайн-программа профориентации «Траектория роста». Организаторы программы – проект ГЕРОИ, «Родительский университет: PRO-родители» Группы компаний «Просвещение» и Фонд Яны Поплавской.

Первый поток «Траектории роста» стартует уже 10 февраля, к программе присоединились участники из Рязанской области, Республики Крым, ХМАО, Пермского края, Республики Мордовия, Москвы и Московской области. Подробности будут доступы на сайте herorestime.ru с 10 февраля.

Фото Группы компаний «Просвещение»
По материалам Группы компаний «Просвещение»

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