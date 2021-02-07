В регионы Западной Сибири идет похолодание

Региональные управления МЧС России по западносибирским регионам предупредили о резком похолодании, усилении ветра и метелях.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области ночью 8 февраля ожидается мокрый снег, метели, и резкое усиление ветра скоростью 17-22 метров в секунду и похолодание.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — предупредили в ведомстве

Аналогичная картина ожидается в Омской и Томской областях, а также на территории Алтайского края.