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В регионы Западной Сибири идет похолодание

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Новосибирск
18:30 7 Февраля 2021
гололед, алтай, ветер, непогода, погода, новосибирск, омск
Автор: Sibnovosti.ru
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Региональные управления МЧС России по западносибирским регионам предупредили о резком похолодании, усилении ветра и метелях.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Новосибирской области ночью 8 февраля ожидается мокрый снег, метели, и резкое усиление ветра скоростью 17-22 метров в секунду и похолодание.

«Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше межмуниципального уровня, связанных с повреждением линий связи и электропередач, падением деревьев и слабо закрепленных конструкций, срывом кровли со зданий и сооружений, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП», — предупредили в ведомстве

Аналогичная картина ожидается в Омской и Томской областях, а также на территории Алтайского края.

 

 

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