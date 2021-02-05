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Оренбургской детской поликлинике отдали здание районной администрации

Главная Общество
Новосибирск
11:29 5 Февраля 2021
дети, здание, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
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Детскую поликлинику откроют в Оренбурге на пр. Братьев Коростелевых, 141. Ранее в этом здании располагалась администрация Промышленного района.

О проекте стало известно в ходе совещания, которое губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел со своим заместителем по социальной политике – министром здравоохранения Татьяной Савиновой.

«Здесь хватит места для работы педиатров и узких специалистов, отделения реабилитации и дневных стационаров, которых в Промышленном районе сейчас не хватает. За этот год будет подготовлен проект капитального ремонта, средства на эти цели уже выделены. Основные работы пройдут в 2022 году», - говорится в сообщении портала оренбургского правительства.

Новая поликлиника заменит ту, что располагалась на ул. Кольцевой. В конце прошлого года ее пришлось закрыть из-за аварийного состояния. Пациентов отсюда перевели в филиал ГАУЗ «Государственная клиническая больница №6» на ул. Розы Люксембург.

В ходе совещания также было объявлено о предстоящем восстановлении женской консультации на пр. Никельщиков в Орске. Она была закрыта в 2017 году. Ремонт в здании будет завершен к апрелю-маю этого года.

Фото: портал правительства Оренбургской области

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