Оренбургской детской поликлинике отдали здание районной администрации

Детскую поликлинику откроют в Оренбурге на пр. Братьев Коростелевых, 141. Ранее в этом здании располагалась администрация Промышленного района.

О проекте стало известно в ходе совещания, которое губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел со своим заместителем по социальной политике – министром здравоохранения Татьяной Савиновой.

«Здесь хватит места для работы педиатров и узких специалистов, отделения реабилитации и дневных стационаров, которых в Промышленном районе сейчас не хватает. За этот год будет подготовлен проект капитального ремонта, средства на эти цели уже выделены. Основные работы пройдут в 2022 году», - говорится в сообщении портала оренбургского правительства.

Новая поликлиника заменит ту, что располагалась на ул. Кольцевой. В конце прошлого года ее пришлось закрыть из-за аварийного состояния. Пациентов отсюда перевели в филиал ГАУЗ «Государственная клиническая больница №6» на ул. Розы Люксембург.

В ходе совещания также было объявлено о предстоящем восстановлении женской консультации на пр. Никельщиков в Орске. Она была закрыта в 2017 году. Ремонт в здании будет завершен к апрелю-маю этого года.

Фото: портал правительства Оренбургской области