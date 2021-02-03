Зарубежные эксперты подтвердили безопасность вакцины «Спутник V»

Вакцина «Спутник V» безопасна. Ее эффективность выше 90%, передает «Общественное телевидение России».

Уровень безопасности вакцины подтвердили эксперты одного из старейших и самых авторитетных научных журналов мира The Lancet. Издание опубликовало результаты третьей фазы клинического исследования препарата.

В статье сообщается, что «Спутник V» полностью защищает от тяжелых случаев заболевания. Фонд прямых инвестиций заявил, что ключевым центром производства «Спутника V» станет Индия. Там будут выпускать почти столько же вакцины, сколько в России.