Определены даты заездов в детские лагеря Новосибирска

Первый заезд детские лагеря Новосибирска состоится 20 февраля. Это стало возможным после ослабления ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

С 1 февраля на территории Новосибирской области и города Новосибирска возобновляется деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.

По данным департамента образования мэрии, с 20 февраля планируется заезды в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Тимуровец». С 1 марта детей будет принимать санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка».

По данным регионального оперативного штаба, на утро 31 января в Новосибирской области был зарегистрирован 32 251 случай заражения COVID-19. С начала эпидемии скончались 1 225 пациентов.

Фото: страница детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Тимуровец» в соцсети «ВКонтакте»