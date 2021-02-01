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Определены даты заездов в детские лагеря Новосибирска

Главная Общество
Новосибирск
10:24 1 Февраля 2021
лагерь, дети, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
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Первый заезд детские лагеря Новосибирска состоится 20 февраля. Это стало возможным после ослабления ограничений, введенных ранее для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

С 1 февраля на территории Новосибирской области и города Новосибирска возобновляется деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления.

По данным департамента образования мэрии, с 20 февраля планируется заезды в детский санаторно-оздоровительный лагерь «Тимуровец». С 1 марта детей будет принимать санаторный оздоровительный центр круглогодичного действия «Березка».

По данным регионального оперативного штаба, на утро 31 января в Новосибирской области был зарегистрирован 32 251 случай заражения COVID-19. С начала эпидемии скончались 1 225 пациентов.

Фото: страница детского санаторного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Тимуровец» в соцсети «ВКонтакте»

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