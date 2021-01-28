Резкое потепление привело к угрозе появления промоин на Оби в черте Новосибирска

В Новосибирске запрещено переходить Обь, а также выезжать на лед реки на снегоходах и мотобуксировщиках. Причиной стало резкое потепление.

По данным муниципальной аварийно-спасательной службы, угроза возникновения промоин сильнее на участках Оби у плотины ГЭС, в районе Матвеевки и Нижней Ельцовки.

«При ухудшении погодных условий, снижении видимости или наступлении вечернего времени суток не задерживайтесь на водоеме. Снежная метель и буран могут замести ваши следы, а низкая видимость может привести к потере ориентации в пространстве», - предупредили спасатели тех рыбаков, которые планируют выйти на лед Новосибирского водохранилища.

Как писали Sibnovosti.ru, вчера в Новосибирске после сильных морозов наступило резкое потепление. Температура воздуха поднялась до отметок минус 3-5 градусов. В ближайшие дни ожидаются снегопады.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области