Гаражная амнистия прошла первое чтение в Госдуме РФ

Вслед за дачами, россияне смогут бесплатно оформить в собственность боксы для машин. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии, передает «Общественное телевидение России».

Авторы документа предлагают дать россиянам право оформить на себя металлические гаражи и земельные участки под ним, то есть, перевести их из государственной или муниципальной собственности в частную.

Программа рассчитана до 2026 года. Ею смогут воспользоваться около 5 млн человек. Для гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года будет действовать упрощенный порядок регистрации.

Гараж в собственности можно без проблем продать или оставить в наследство, а также получить компенсацию в случае его сноса. Сейчас право на владение капитальным машиноместом многим приходится оспаривать в суде.

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