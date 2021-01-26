Новосибирский семейный капитал вырос на 4 тыс. рублей

В Новосибирской области проиндексировали сертификат на областной семейный капитал. Его размер теперь составляет 112,3 тыс. руб.

В регионе семьи получают сертификат при рождении третьего либо последующего ребенка. Эта мера поддержки действует с 2012 года. До последнего времени размер сертификата составлял 108,2 тыс. руб.

«Погашение ипотеки, ремонт жилья, улучшение жилищных условий – наиболее востребованное направление использования средств областного семейного капитала. Количество семей, которые использовали сертификат в данных целях, составляет 65% от общего числа многодетных семей, получивших выплату», - говорится в сообщении сайта правительства Новосибирской области.

По данным региональных властей, всего за время существования практики выдачи сертификатов их владельцами стали более 25 тыс. семей.

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