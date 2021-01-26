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В Новосибирск за морозами придет резкое потепление

Главная Общество
Новосибирск
09:31 26 Января 2021
температура, погода, потепление
Автор: Sibnovosti.ru
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Резкое повышение температуры воздуха ожидается в Новосибирске с 27 января. Об этом предупредил пресс-центр мэрии со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

Ожидается, что воздух прогреется до минус 3-5 градусов. В связи с этим возможен сход скопившегося на крышах зданий снега и льда. В последние дни в Новосибирске стоят сильные морозы. Сегодня днем синоптики прогнозируют минус 25-27 градусов.

По данным «Западно-Сибирского УГМС», рекордные за последние 100 лет показатели минусовой температуры были зафиксированы вчера в двух регионах. Как сообщил ТАСС, в Томской области температура воздуха составила минус 46 градусов, а в Кемеровской - 43,3 градуса.

Фото: сайт главного управления МЧС по Томской области

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