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«Газпром нефть» поможет единоборцам Сибири выйти на новый уровень

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Новосибирск
08:32 26 Января 2021
школа, единоборства, дети, программа
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В Ачинске и Красноярске юные спортсмены смогут попасть в команду «Шторм» известной школы единоборств

Совместный проект «Газпром нефти» и школы единоборств Александра Шлеменко получил новое развитие. На базе школы, которая была открыта в Омске шесть лет назад, появляется профессиональная команда «Шторм». Это позволит воспитанникам развиваться в единой спортивной системе и начать карьеру профессиональных бойцов MMA. Филиалы школы, где ребята занимаются по авторским методикам, открыты в Красноярске, Ачинске, а также в Новосибирске и Кургане.

Ранее благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти» школа получила необходимое оборудование и дала возможность бесплатного обучения более чем 400 воспитанникам.
Сейчас официальным партнером команды стал бренд моторных масел «Газпром нефти» G-Energy.  Партнер поможет профессиональной команде наладить тренировочный процесс, принимать участие в соревнованиях и проводить спортивные сборы. Уже обновлен визуальный стиль команды, в основе логотипа - традиционный для школы «Шторм» медведь.

Член правления «Газпром нефти» Александр Дыбаль подчеркнул:

«Энтузиазм и опыт Александра Шлеменко и его тренерского штаба позволили реализовать яркий и успешный социальный проект, направленный на укрепление физического здоровья детей и молодежи в Омске и других городах Сибири и Урала. За шесть лет работы школа единоборств «Шторм» вырастила целое поколение юных чемпионов, которые выступают на турнирах различного уровня как в России, так и за рубежом. Поэтому совместно с Александром Шлеменко мы приняли решение о создании профессиональной команды, которая позволит талантливым ребятам продолжать заниматься единоборствами, успешно выстраивать спортивную карьеру и добиваться новых побед».

А сам Александр Шлеменко, чемпион мира по смешанным единоборствам и основатель школы «Шторм», заявил:

«Благодаря «Газпром нефти» и ее программе социальных инвестиций «Родные города» мы основали школу и успешно развиваем детский спорт в Омской области и других российских регионах. В настоящее время в школе и ее филиалах занимаются 2 тысячи детей, многие из которых хотят связать свое будущее со спортом. И чтобы воплотить их мечту в жизнь мы создаем профессиональную команду. Вера в потенциал нашего проекта и поддержка со стороны надежного партнера, «Газпром нефти», дают большой стимул двигаться вперед к новым победам».

Фото: школа «Шторм»
По материалам  «Газпром нефти»

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