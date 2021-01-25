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В Новосибирской области запланировали новое смягчение «антиковидного» режима

Главная Общество
Новосибирск
13:48 25 Января 2021
пациенты, вирус, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Последние официальные данные о пандемии коронавируса в Новосибирской области говорят о сохранении динамики последних дней. За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 134 новых случая заболевания.

По сообщению регионального оперативного штаба, всего с начала пандемии, число случаев достигло 31 440. Продолжает расти и число жертв COVID-19. За сутки оно увеличилось на восемь до 1 173. Вчера в Новосибирской области выписали после болезни 90 пациентов (всего – 28 491).

По данным министерства здравоохранения региона, в стационаре ГБУЗ «Городская клиническая больница №19» в Новосибирске начали реабилитировать пациентов, перенесших ковид. Программу подбирают индивидуально, принимают самых тяжелых.

С 1 февраля в области возобновят работу детские оздоровительные и учебные лагеря круглогодичного действия, в частности, региональный центр «Альтаир». Кроме того, вновь откроют детские развлекательные городки и игровые комнаты, в том числе, в торговых центрах. Об этом сегодня заявил губернатор Андрей Травников на оперативном совещании.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области

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