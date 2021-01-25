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Морозы до минус 40 градусов пришли в Новосибирск

Главная Общество
Новосибирск
09:20 25 Января 2021
мороз, похолодание, температура
Автор: Sibnovosti.ru
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В Западную Сибирь пришли сильные морозы. В Новосибирской области они продержатся до 26 января.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», на территории региона ожидаются сильные морозы с минимальной температурой воздуха до минус 40 градусов.

«В связи с погодными условиями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах газоснабжения, роста количества пожаров и случаев обморожения людей», - предупредил пресс-центр мэрии.

На сайте новосибирского автовокзала опубликован длинный список отмененных на 25 января рейсов. В их числе, рейсы в Барнаул, Томск, Кемерово, Новокузнецк и др.

Фото: сайт главного управления МЧС по Новосибирской области

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