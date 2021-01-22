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Новосибирск примет МЧМ-2023 в статусе «Новогодней столицы России»

Главная Общество
Новосибирск
13:32 22 Января 2021
хоккей, новый год, статус
Автор: Sibnovosti.ru
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Новосибирск станет «Новогодней столицей России» при встрече 2023 года. По данным правительства Новосибирской области, эту инициативу губернатора Андрея Травникова поддержало министерство культуры РФ.

Инициатива связана с предстоящим проведением на рубеже 2022-2023 годов в Новосибирске и Омске молодежного чемпионата мира по хоккею (МЧМ-2023). План подготовки к новогодним празднованиям 2023 разработают министерство культуры региона и мэрия.

«Теперь основная задача – подготовиться так, чтобы показать и новосибирцам, и гостям наш город, нашу область во всей красе – как культурную, спортивную столицу Сибири, как дом, которым мы по праву гордимся и который любим», - процитировал главу региона сайт областного правительства.

Новогодней столицей России 2019-2020 годов была избрана Калуга. В городе в связи с этим провели около 300 мероприятий.

 

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