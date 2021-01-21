21 января
Новосибирск
погода -14 °C
73.37
 
€ 88.97
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Парк в пойме Каменки в Новосибирске приобрел очертания

Главная Общество
Новосибирск
17:21 21 Января 2021
обсуждение, парк, река
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Ландшафтный парк Каменка, который предстоит создать в пойме одноименной реки в Новосибирске, будет состоять из десяти зон. Дизайн-проект в целом был согласован в ходе общественного обсуждения, состоявшегося в администрации Дзержинского района.

Проект был представлен муниципальным управлением по благоустройству общественных пространств. Основой концепции стало «возвращение реки», создание природной территории с естественным ландшафтом. По словам заместителя начальника управления Марии Смирновой, в качестве отдельных зон выделены детская, спортивная, событийная, экотропы, визит-центр, пункт проката, администрация с пунктом охраны, смотровые площадки, площадки для выгула собак.

«Разработчикам проекта – учесть устройство видеонаблюдения, пункта охраны и поста полиции, велодорожки, места укрытия от дождя. При проведении работ максимально сохранить ценные породы деревьев, высаженных на территории будущего парка, а также по его границам и напротив дома на ул. Адриена Лежена, 15», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии о решениях, принятых по итогам обсуждения.

Как писали Sibnovosti.ru, площадь парка может составить 22 га. Территория ограничена ул. Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, пер. Трикотажстроя, ул. Есенина, Трактовой, Волочаевской.

Фото: дизайн-проект ландшафтного парка Каменка

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирске закрыли выходившую 28 лет молодежную газету

В Новосибирске закрыли выходившую 28 лет молодежную газету

20 Января 2021 г.
Соответствующее распоряжение издало областное правительство
Новости Новосибирска: Российский минздрав сформулировал рекомендации перед вакцинацией

Российский минздрав сформулировал рекомендации перед вакцинацией

20 Января 2021 г.
При наличии антител минздрав прививаться не советует
Новости Новосибирска: Новосибирскому общественному транспорту обновили систему навигации

Новосибирскому общественному транспорту обновили систему навигации

19 Января 2021 г.
Она дала сбой в начале года
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 138 новых больных COVID-19 за сутки

В Новосибирской области 138 новых больных COVID-19 за сутки

18 Января 2021 г.
В регионе свободна примерно половина коек для больных с коронавирусом
Новости Новосибирска: Сибиряки дождались потепления

Сибиряки дождались потепления

18 Января 2021 г.
Всю неделю температура в регионах Западной Сибири будет заметно выше нормы
Новости Новосибирска: Радио ПИ FM начало вещание в Петрозаводске

Радио ПИ FM начало вещание в Петрозаводске

18 Января 2021 г.
«Первое Интернациональное Радио» пришло в столицу Республики Карелия
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: Модернизация системы здравоохранения вызвала вопросы у оренбургских депутатов

Модернизация системы здравоохранения вызвала вопросы у оренбургских депутатов

20 Января 2021 г.
Они соберутся на внеочередную сессию 26 января
Новости Новосибирска: Пожар в новосибирском гаражном комплексе привел к гибели четырех человек

Пожар в новосибирском гаражном комплексе привел к гибели четырех человек

19 Января 2021 г.
Проводится доследственная проверка
Новости Новосибирска: После гибели на пожаре в Новосибирске четырех человек задержан владелец гаражного бокса

После гибели на пожаре в Новосибирске четырех человек задержан владелец гаражного бокса

20 Января 2021 г.
Пожар произошел 18 января
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru