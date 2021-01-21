Парк в пойме Каменки в Новосибирске приобрел очертания

Ландшафтный парк Каменка, который предстоит создать в пойме одноименной реки в Новосибирске, будет состоять из десяти зон. Дизайн-проект в целом был согласован в ходе общественного обсуждения, состоявшегося в администрации Дзержинского района.

Проект был представлен муниципальным управлением по благоустройству общественных пространств. Основой концепции стало «возвращение реки», создание природной территории с естественным ландшафтом. По словам заместителя начальника управления Марии Смирновой, в качестве отдельных зон выделены детская, спортивная, событийная, экотропы, визит-центр, пункт проката, администрация с пунктом охраны, смотровые площадки, площадки для выгула собак.

«Разработчикам проекта – учесть устройство видеонаблюдения, пункта охраны и поста полиции, велодорожки, места укрытия от дождя. При проведении работ максимально сохранить ценные породы деревьев, высаженных на территории будущего парка, а также по его границам и напротив дома на ул. Адриена Лежена, 15», - говорится в сообщении пресс-центра мэрии о решениях, принятых по итогам обсуждения.

Как писали Sibnovosti.ru, площадь парка может составить 22 га. Территория ограничена ул. Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, пер. Трикотажстроя, ул. Есенина, Трактовой, Волочаевской.

Фото: дизайн-проект ландшафтного парка Каменка