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В Новосибирской области 138 новых больных COVID-19 за сутки

Главная Общество
Новосибирск
13:43 18 Января 2021
пациенты, вирус, штаб
Автор: Sibnovosti.ru
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Число регистрируемых в сутки случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области не снижается. За минувшие сутки количество заболевших выросло на 138.

Всего с начала эпидемии COVID-19 число заболевших достигло 30 461. Это более 1% жителей региона. Выздоровело за последний день 97 пациентов. Всего – 27 258.

По данным областного оперативного штаба, число скончавшихся от коронавируса новосибирцев за сутки выросло на девять. Число жертв болезни составило 1 114.

По данным новосибирского губернатора Андрея Травникова, в настоящее время в регионе свободна примерно половина коек, подготовленных для больных с COVID-19.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе в России начинается всеобщая вакцинация от коронавируса.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»

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