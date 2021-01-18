В Новосибирской области 138 новых больных COVID-19 за сутки

Число регистрируемых в сутки случаев заражения коронавирусом в Новосибирской области не снижается. За минувшие сутки количество заболевших выросло на 138.

Всего с начала эпидемии COVID-19 число заболевших достигло 30 461. Это более 1% жителей региона. Выздоровело за последний день 97 пациентов. Всего – 27 258.

По данным областного оперативного штаба, число скончавшихся от коронавируса новосибирцев за сутки выросло на девять. Число жертв болезни составило 1 114.

По данным новосибирского губернатора Андрея Травникова, в настоящее время в регионе свободна примерно половина коек, подготовленных для больных с COVID-19.

Как писали Sibnovosti.ru, на этой неделе в России начинается всеобщая вакцинация от коронавируса.

Фото: страница министерства здравоохранения Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»