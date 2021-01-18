Сибиряки дождались потепления

Потепление пришло в регионы Западной Сибири. Оно продержится всю неделю.

«Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8-12 градусов», - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дневная температура там будет составлять от семи до четырех градусов мороза.

Аналогичная ситуация будет характерна также для Республики Хакасия. В этом регионе сегодня, по прогнозу синоптиков, ветер усилится до 25 м/с, а местами – и до 30 м/с.

Большую часть первой половины января в Западной Сибири держались сильные морозы. В ряде регионов в связи с этим были отменены традиционные крещенские купания.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия