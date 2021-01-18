18 января
Новосибирск
погода -8 °C
73.55
 
€ 89.25
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

Сибиряки дождались потепления

Главная Общество
Новосибирск
12:44 18 Января 2021
потепление, температура, погода
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Потепление пришло в регионы Западной Сибири. Оно продержится всю неделю.

«Жители юга Западной Сибири настрадались от продолжительного периода очень холодной погоды. Я говорю о Томской, Омской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае. Но в течение всей недели температура в этих регионах будет выше нормы на 8-12 градусов», - рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Дневная температура там будет составлять от семи до четырех градусов мороза.

Аналогичная ситуация будет характерна также для Республики Хакасия. В этом регионе сегодня, по прогнозу синоптиков, ветер усилится до 25 м/с, а местами – и до 30 м/с.

Большую часть первой половины января в Западной Сибири держались сильные морозы. В ряде регионов в связи с этим были отменены традиционные крещенские купания.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: В Новосибирской области 138 новых больных COVID-19 за сутки

В Новосибирской области 138 новых больных COVID-19 за сутки

18 Января 2021 г.
В регионе свободна примерно половина коек для больных с коронавирусом
Новости Новосибирска: Радио ПИ FM начало вещание в Петрозаводске

Радио ПИ FM начало вещание в Петрозаводске

18 Января 2021 г.
«Первое Интернациональное Радио» пришло в столицу Республики Карелия
Новости Новосибирска: Брикеты со взрывчаткой обезвредили саперы под Новосибирском

Брикеты со взрывчаткой обезвредили саперы под Новосибирском

15 Января 2021 г.
Взрывчатые вещества вывезли на полигон и уничтожили
Новости Новосибирска: Массовая вакцинация против COVID-19 начнется на следующей неделе

Массовая вакцинация против COVID-19 начнется на следующей неделе

14 Января 2021 г.
Поручение дал президент РФ
Новости Новосибирска: Новосибирск вошел в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

Новосибирск вошел в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

14 Января 2021 г.
Рейтинг возглавила Москва
Новости Новосибирска: В российских школах внедрят цифровую образовательную среду

В российских школах внедрят цифровую образовательную среду

13 Января 2021 г.
За четыре года планируется построить почти 2 тыс. новых школ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В новосибирском городе Черепаново обновили систему теплоснабжения

В новосибирском городе Черепаново обновили систему теплоснабжения

15 Января 2021 г.
Объем инвестиций составил 740 млн рублей
Новости Новосибирска: «Сибирь» победила московское «Динамо» в серии буллитов

«Сибирь» победила московское «Динамо» в серии буллитов

18 Января 2021 г.
«Авангард» уступил в Екатеринбурге
Новости Новосибирска: К человеческим жертвам привело ДТП на новосибирской трассе

К человеческим жертвам привело ДТП на новосибирской трассе

18 Января 2021 г.
Легковой автомобиль Honda Civic врезался в грузовик
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru