Радио ПИ FM начало вещание в Петрозаводске

«Первое Интернациональное Радио» пришло в столицу Республики Карелия. С 14 января жители Петрозаводска могут настроиться на волну «бесконечного музыкального удовольствия» на частоте 95,9 МГц.

«Для нас это, без преувеличения, долгожданный запуск, - прокомментировал директор по региональному вещанию группы «радио» Вячеслав Нечукин. - Впервые в схеме построения сети связи мы использовали FM-передатчик - новейшую разработку Омского производственного объединения «Радиозавод им. А.С. Попова», предприятия, которое, как и наш медийный холдинг, входит в состав Межгосударственной Корпорации Развития. В ближайшее время мы будем готовы предложить рынку комплексное сертифицированное промышленное решение «под ключ», включающее в одном пакете бренд, программный формат, комплект вещательного оборудования и все необходимые лицензионно-разрешительные документы. Мы, как никто другой, имея огромный опыт прямого взаимодействия между разработчиками и эксплуатантами передающего оборудования, объединили в разработанном передатчике все требования как по надежности и функционалу, так и по режимам работы оборудования, включая его элементную базу, возможность дистанционного управления и добавления новых функций».

Передатчик РВ-500 производства ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» уже обеспечивает устойчивым сигналом «Радио ПИ ФМ» более 320 тысяч жителей Петрозаводска в круглосуточном режиме, а уже в ближайшие дни в эфир «Первого Интернационально Радио» выйдут специальные информационные выпуски, рассказывающие о новом городе сети вещания ПИ ФМ.