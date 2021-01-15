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Брикеты со взрывчаткой обезвредили саперы под Новосибирском

Главная Общество
Новосибирск
10:19 15 Января 2021
безопасность, взрыв, взрывное, новосибирск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Новосибирской области местные жители обнаружили подозрительные предметы, схожие со взрывчаткой. На место – в поселок Первомайск Колыванского района – вызвали кинологов и саперов Росгвардии, которые идентифицировали вещества, как брикеты со взрывчаткой в количестве двух штук. Они приняли решение вывести опасную находку на полигон и уничтожить.

«Прибыв на место, специалисты Росгвардии с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали находку и идентифицировали ее как брикеты с капсюлечувствительным взрывчатым веществом. Обнаруженные предметы были признаны опасными в обращении», - пояснили в пресс-службе Росгвардии.

Силовики приняли решение вывести опасную находку на полигон и уничтожить. Операцию провели с соблюдением всех мер безопасности.

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