Брикеты со взрывчаткой обезвредили саперы под Новосибирском

В Новосибирской области местные жители обнаружили подозрительные предметы, схожие со взрывчаткой. На место – в поселок Первомайск Колыванского района – вызвали кинологов и саперов Росгвардии, которые идентифицировали вещества, как брикеты со взрывчаткой в количестве двух штук. Они приняли решение вывести опасную находку на полигон и уничтожить.

«Прибыв на место, специалисты Росгвардии с использованием служебной минно-розыскной собаки обследовали находку и идентифицировали ее как брикеты с капсюлечувствительным взрывчатым веществом. Обнаруженные предметы были признаны опасными в обращении», - пояснили в пресс-службе Росгвардии.

Силовики приняли решение вывести опасную находку на полигон и уничтожить. Операцию провели с соблюдением всех мер безопасности.