Массовая вакцинация против COVID-19 начнется на следующей неделе

Президент России Владимир Путин дал поручение со следующей недели начать массовую вакцинацию россиян против COVID-19. Об этом он заявил на заседании кабинета министров, сообщает «Общественное телевидение России».

«Я прошу … готовить соответствующую инфраструктуру. Слава богу, вакцина наша не требует для транспортировки каких-то необычных условий, как минус пятьдесят, минус семьдесят. У нас все гораздо проще и эффективнее работает. (Необходимо) выстроить соответствующий график … так, как это у нас происходит по другим заболеваниям, например, по гриппу», - сказал глава государства.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уже с понедельника ведомства готовы расширить масштабы вакцинации, подчеркнув, что до конца января в оборот поступит более 2 млн доз препарата.

Как уже сообщало ОТР, масштабная вакцинация россиян началась в декабре 2020 года. По оценке министра здравоохранения России Михаила Мурашко на начало 2021 года в регионы отправлено около 1,5 млн доз вакцины, а прививку получили 800 тыс. человек.

В то же время, по данным американских Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в местные медорганизации на начало года направлены 13 млн доз вакцины от COVID-19, производимые Moderna, Pfizer и немецкой BioNTech. Первые из положенных двух доз препарата введены 4,2 млн американцам. Поэтому руководство РФ ставит вопрос о расширении масштабов вакцинирования.

Несколько дней назад Александр Гинцбург, директор центра им. Гамалеи, в котором была создана первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V», рассказал о планируемом выпуске 4 млн доз препарата в течение ближайших 30 дней.

Фото: страница оперативного штаба Новосибирской области в соцсети «ВКонтакте»