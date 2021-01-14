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Новосибирск вошел в топ-10 городов мира с самыми загруженными дорогами

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Новосибирск
09:27 14 Января 2021
город, рейтинг, сибирь, рейтинги, дороги, города, новосибирск, пробки, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ресурс Traffic Index представил обновленный рейтинг самых загруженных дорог мира. Том мегаполисов с самыми значительными заторами возглавила Москва. В первой десятке, на 9 месте, находится Новосибирск, где ежедневно перегружены 45% дорог. В рейтинге также представлены и другие сибирские города: на 50 строчке Омск, где загружено более 30% автомагистралей, а также Томск – он на 70-м месте мирового рейтинга, с показателем перегруза в 28%.

В первой десятке рейтинга: Москва, Мумбаи( Индия), Богота (Колумбия), Манила (Филиппины), Стамбул (Турция), Бенгалуру (Индия), Киев, Нью-Дели (Индия), Новосибирск и Бангкок (Таиланд).

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