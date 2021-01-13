13 января
Новосибирск
погода -28 °C
74.27
 
€ 90.32
18+
Sibnovosti.ru
Новосибирск
...

В российских школах внедрят цифровую образовательную среду

Главная Общество
Новосибирск
12:42 13 Января 2021
министр, школы, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

России в ближайшие четыре года планируется построить почти 2 тыс. новых школ, которые смогут принять более 1,2 млн учеников. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

Как передает «Общественное телевидение России», одной из главных тем разговора стал вопрос о дистанционном образовании. По словам министра, сейчас большинство школ в стране работает в очном формате. Удаленное обучение вводится, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и чаще всего только точечно.

Сергей Кравцов признал, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционное. А вот чтобы помочь системе классического образования, в России уже создана собственная цифровая образовательная среда.

«Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен и соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», - сказал он.

Речь зашла также и о выплатах за классное руководство. Сейчас эти деньги получают только классные руководители в школах. А вот педагогам техникумов и колледжей, которые выполняют такие же функции, дополнительная занятость не оплачивается.

По словам министра Кравцова, сейчас этот вопрос решает правительство. Ввести доплаты в учебных учреждениях среднего профессионального образования планируют уже в этом году.

Фото: «Общественное телевидение России»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Новосибирска: Морозы в Новосибирске продержатся еще несколько дней

Морозы в Новосибирске продержатся еще несколько дней

12 Января 2021 г.
В конце недели ожидается резкое потепление
Новости Новосибирска: Оперативный штаб подготовил новую сводку о пандемии COVID-19 в Новосибирской области

Оперативный штаб подготовил новую сводку о пандемии COVID-19 в Новосибирской области

12 Января 2021 г.
136 случаев заражения и девять летальных исходов за сутки
Новости Новосибирска: Красноярская компания «Сибиряк» постоит детский реабилитационный центр под Новосибирском

Красноярская компания «Сибиряк» постоит детский реабилитационный центр под Новосибирском

11 Января 2021 г.
Стоимость объекта - 7,4 млрд рублей
Новости Новосибирска: Семь пациентов с коронавирусом умерли в Новосибирской области

Семь пациентов с коронавирусом умерли в Новосибирской области

8 Января 2021 г.
За сутки заболели еще 143 человека
Новости Новосибирска: Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области в 2020 году превысило 28 тыс.

Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области в 2020 году превысило 28 тыс.

2 Января 2021 г.
Эту отметку график эпидемиологической обстановки превысил 31 декабря
Новости Новосибирска: Жители Оренбурга выберут объекты благоустройства на 2022 год

Жители Оренбурга выберут объекты благоустройства на 2022 год

2 Января 2021 г.
Голосование стартует 15 января
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Новосибирска: В Новосибирске стартует производство термометок для контроля качества замороженных продуктов

В Новосибирске стартует производство термометок для контроля качества замороженных продуктов

10 Января 2021 г.
Это разработка томских ученых
Новости Новосибирска: Телеканал «Продвижение» начинает показ 114-серийного турецкого детективного сериала

Телеканал «Продвижение» начинает показ 114-серийного турецкого детективного сериала

12 Января 2021 г.
11 января его зрители увидели эфирную премьеру турецкого детективного сериала «Внутри»
Новости Новосибирска: «Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первенстве КХЛ

«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первенстве КХЛ

13 Января 2021 г.
Матч состоялся в Новосибирске
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru