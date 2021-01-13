В российских школах внедрят цифровую образовательную среду

России в ближайшие четыре года планируется построить почти 2 тыс. новых школ, которые смогут принять более 1,2 млн учеников. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле заявил глава министерства просвещения Сергей Кравцов.

Как передает «Общественное телевидение России», одной из главных тем разговора стал вопрос о дистанционном образовании. По словам министра, сейчас большинство школ в стране работает в очном формате. Удаленное обучение вводится, исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе и чаще всего только точечно.

Сергей Кравцов признал, что дистанционное обучение никогда не заменит традиционное. А вот чтобы помочь системе классического образования, в России уже создана собственная цифровая образовательная среда.

«Цифровая образовательная среда включает отечественную систему видеоконференцсвязи, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, отечественную социальную сеть для общения учеников, родителей, учителей. Весь контент в цифровой образовательной среде проверен и соответствует федеральным государственным стандартам и проверяется экспертами», - сказал он.

Речь зашла также и о выплатах за классное руководство. Сейчас эти деньги получают только классные руководители в школах. А вот педагогам техникумов и колледжей, которые выполняют такие же функции, дополнительная занятость не оплачивается.

По словам министра Кравцова, сейчас этот вопрос решает правительство. Ввести доплаты в учебных учреждениях среднего профессионального образования планируют уже в этом году.

Фото: «Общественное телевидение России»