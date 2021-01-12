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Морозы в Новосибирске продержатся еще несколько дней

Главная Общество
Новосибирск
17:33 12 Января 2021
трасса, морозы, погода
Автор: Sibnovosti.ru
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Морозная погода сохранится в Новосибирске сохранится в ближайшие несколько дней. Об этом предупредил пресс-центр мэрии со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

«С 13 по 15 января на территории города Новосибирска сохраняется морозная погода с минимальными температурными значениями в ночное время до минус 33 градусов, в дневные часы до минус 31», - говорится в сообщении.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС о том, что в дальнейшем в регионе ожидается резкое потепление.

«На юге Западной Сибири произойдет очень резкое изменение погоды – 16-го числа температура резко повысится. Температура за эти пять дней (с понедельника) повысится сразу почти на 20 градусов», - уточнил он.

Сегодня ФКУ «Сибуправтодор» сообщило о том, что в связи с резким похолоданием закрыто транспортное сообщение с Казахстаном по федеральной трассе Р-254 «Иртыш».

Фото: сайт ФКУ «Сибуправтодор»

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