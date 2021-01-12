Оперативный штаб подготовил новую сводку о пандемии COVID-19 в Новосибирской области

За минувшие сутки в Новосибирской области зарегистрировано 136 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество с начала эпидемии достигло 29 612.

Согласно сообщению регионального оперативного штаба, выздоровело за последний день после COVID-19 214 пациентов. Всего - 26 137.

«Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 61 год, 64 года, 71 год, 72 года, 86 лет и женщины в возрасте 54 года, 57 лет, 74 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 064 человека», - говорится в сегодняшней сводке штаба.

Между тем, в мэрии Абакана считают, что снижение числа случаев заражения в праздничные дни вызвано тем, что люди фактически не обращались за медицинской помощью.

«… Сокращение объемов тестирования произошло на 44%. Соответственно, видим и снижение количества выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Анализ по возрастным группам показывает, что на первое место вышла заболеваемость в возрастной группе старше 65 лет, но уровень заболеваемости в этой группе был таким же и в предпраздничные недели, здесь изменений не произошло. Напрашивается вывод, что длительные праздничные дни, отсутствие необходимости оформления больничных листов сыграло свою роль», - привел сегодня официальный портал Абакана комментарий заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия Татьяны Викторовой.

Фото: сайт правительства Республики Хакасия