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Красноярская компания «Сибиряк» постоит детский реабилитационный центр под Новосибирском

Главная Общество
Новосибирск
09:59 11 Января 2021
здравоохранение, строительство, новосибирск, дети, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Минздрав определил подрядчика для строительства детского реабилитационного центра под Новосибирском. Объект на берегу Обского моря построит красноярская компания УСК «Сибиряк». Стоимость работ 7,4 млрд рублей. В эту сумму входит и проектирование медицинского учреждения. В Бердском заливе будут строить реабилитационный центр для детей с оздоровительным лагерем «Лидер». Медучреждение должно быть рассчитано на единовременное пребывание до 300 пациентов. Завершить строительство планируют к 2024 году.

Отметим, что в торгах на строительство объекта участвовала также столичная компания АО «Концерн Титан-2». Экспертная комиссия отклонила заявку москвичей, так как фирма менее опытная.
 

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