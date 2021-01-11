Красноярская компания «Сибиряк» постоит детский реабилитационный центр под Новосибирском

Минздрав определил подрядчика для строительства детского реабилитационного центра под Новосибирском. Объект на берегу Обского моря построит красноярская компания УСК «Сибиряк». Стоимость работ 7,4 млрд рублей. В эту сумму входит и проектирование медицинского учреждения. В Бердском заливе будут строить реабилитационный центр для детей с оздоровительным лагерем «Лидер». Медучреждение должно быть рассчитано на единовременное пребывание до 300 пациентов. Завершить строительство планируют к 2024 году.

Отметим, что в торгах на строительство объекта участвовала также столичная компания АО «Концерн Титан-2». Экспертная комиссия отклонила заявку москвичей, так как фирма менее опытная.

