Число случаев заражения COVID-19 в Новосибирской области в 2020 году превысило 28 тыс.

В Новосибирской области в 2020 году было зарегистрировано в общей сложности 28 037 случаев заболевания COVID-19. Отметка в 28 тыс. была преодолена в последний день прошедшего года.

По данным регионального оперативного штаба, 31 декабря число заболевших новосибирцев выросло на 152. При этом выздоровело за эти сутки 244 человека (всего с начала эпидемии – 24 240).

31 декабря от коронавируса скончались семь пациентов. Таким образом, число летальных исходов болезни в Новосибирской области выросло до 974.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области