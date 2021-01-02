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Жители Оренбурга выберут объекты благоустройства на 2022 год

Главная Общество
Новосибирск
13:28 2 Января 2021
благоустройство, голосование, территория
Автор: Sibnovosti.ru
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С 15 января в Оренбурге будет идти голосование по отбору объектов благоустройства в 2022 году. Порядок голосования был утвержден в самом конце прошлого года.

По данным официального портала Оренбурга, на голосование выставлены 15 общественных пространств. Они отобраны по предложениям горожан и «заинтересованных лиц». Каждый житель Оренбурга сможет проголосовать за благоустройство трех территорий. Среди предложенных объектов восточная часть набережной реки Урал, городской лес Качкарский Мар, парковая зона в районе озера Коровье стойло и т. д.

Голосование пройдет в режиме онлайн, а также в зданиях администраций Северного и Южного округов Оренбурга. Оно продлится до 15 января.

Фото: официальный портал Оренбурга

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