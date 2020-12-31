Последняя новосибирская COVID-сводка в 2020 году: 149 заболевших и 238 выздоровевших

В Новосибирской области за сутки после COVID-19 выздоровело 238 человек. Всего с начала эпидемии болезнь победили 23 996 жителей региона.

Областной оперативный штаб опубликовал последнюю сводку об эпидемиологической ситуации в этом году. Согласно его сообщению, за минувшие сутки зарегистрировано 149 новых случаев заболевания. Их общее количество достигло 27 885 случаев. В настоящее время с диагнозом COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска находится 1 765 человек.

«Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 51 год, 54 года, 54 года, 58 лет, 62 года, 71 год и женщины в возрасте 65 лет, 70 лет, 77 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 967 человек», - сообщили также в оперативном штабе.

В Кемеровской области за последний день выявлено 138 случаев заражения коронавирусной инфекцией (всего – 25 887), в Алтайском крае – 213 (32 912).

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