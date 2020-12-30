Новосибирские медучреждения переведут на особый режим работы в праздники

За минувшие сутки число выздоровевших после COVID-19 новосибирцев превысило количество новых случаев заражения примерно в полтора раза. Данные содержатся в сегодняшней сводке регионального оперативного штаба.

Как сообщили в штабе, 29 декабря зарегистрировано 153 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии - 27 736. Выписано же было за последний день 225 пациентов (всего - 23 758).

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области скончались от коронавируса еще восемь пациентов. Число жертв достигло 958. В отделениях реанимации медицинских учреждений региона находятся 144 человека.

В регионе в период праздничных и выходных дней в Новосибирской области усилена работа медицинских организаций – они будут работать в особом режиме.

«Усиливаем работу первичного звена, колл-центров, будет работать неотложная скорая медицинская помощь, также увеличиваем количество выездных бригад», - сообщил вчера министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Фото: сайт министерства здравоохранения Новосибирской области